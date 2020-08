Buscas por jovem desaparecido no Tejo retomadas às 06

As buscas para encontrar o jovem desaparecido no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, foram retomadas cerca das 06:30 de hoje, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As buscas para encontrar o jovem desaparecido no domingo à tarde no rio Tejo, quando ia a banhos naquela região do distrito de Setúbal, tinham sido interrompidas ao pôr-do-sol.

Nas operações de hoje estarão empenhados "uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima".