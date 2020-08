Actualidade

O corpo do jovem desaparecido no Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, foi encontrado às 07:50 de hoje, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Ao que tudo indica, trata-se do corpo do jovem desaparecido, mas ainda carece de identificação", disse.

A fonte da AMN adiantou ainda que o corpo foi encontrado por mergulhadores a 20 metros do pontão dos Corvos, onde o jovem terá desaparecido.