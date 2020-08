Actualidade

Os lucros do Banco Interatlântico cabo-verdiano, detido pela Caixa Geral de Depósitos, praticamente triplicaram em 2019, face ao ano anterior, para 4,3 milhões de euros, o melhor resultado desde a sua criação, segundo a administração.

De acordo com o relatório e contas de 2019 do banco, recentemente aprovado pelos acionistas e ao qual a Lusa teve hoje acesso, o resultado líquido da instituição cresceu 187,9% em 2019. Foi mesmo "o maior resultado do banco desde a sua origem", em julho de 1999, segundo a administração.

O relatório acrescenta que este resultado será aplicado apenas em reservas legais (10%) e o restante para "cobertura de resultados transitados negativos e para constituição de reservas livres".