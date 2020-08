Covid-19

A Alemanha identificou 711 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e, de acordo com o jornal "Bild", a Deutsche Bahn (DB), a rede pública de caminhos-de-ferro, vai reforçar a fiscalização.

"Usar máscara não é uma recomendação, mas sim uma obrigação", sublinhou hoje ao diário alemão Hans-Hilmar Rischke, chefe de segurança da DB, acrescentando ser inaceitável que "os viajantes não cumpram as regras".

Também no estado da Renânia do Norte-Vestefália, o mais afetado pela covid-19, com um total de 56.916 casos desde o início da pandemia, centenas de polícias e funcionários vão fiscalizar o uso de máscaras dentro dos transportes públicos.