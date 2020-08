Covid-19

Mais de 90.000 empregos foram suprimidos ou estão em risco no setor de viagens do Reino Unido devido ao impacto no turismo da pandemia de covid-19, alertou hoje a Associação dos Agentes de Viagens Britânicos (ABTA).

Esta estimativa tem em conta a supressão de empregos desde o início da crise de saúde no setor de viagens e na sua cadeia de aprovisionamento, revelou a ABTA (Association of British Travel Agents) em comunicado.

Para o setor de viagens em sentido estrito (operadoras de turismo, agências de viagens e companhias aéreas), foram 39.000 empregos suprimidos pela pandemia de covid-19, o que representa 18% do total dos trabalhadores.