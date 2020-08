Covid-19

O volume de negócios do comércio a retalho no segundo trimestre deste ano em Macau diminuiu 61,3% em relação ao período homólogo de 2019, devido ao impacto económico causado pela pandemia da covid-19, informaram hoje as autoridades.

O valor total foi de 6,92 mil milhões de patacas (734 milhões de euros), uma diminuição de 61,3% em relação ao período homólogo de 2019, segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

De acordo com a DSEC, o índice do volume de vendas desceu 61,5%, no segundo trimestre.