Actualidade

O piloto Miguel Oliveira (KTM) apelou hoje, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, a que não haja ajuntamentos à sua espera no aeroporto de Lisboa, devido à covid-19.

"As circunstâncias que vivemos atualmente não permitem celebrar como merecemos e não me permitem ter a chegada que muitos de vocês estão a organizar no aeroporto, à campeão, como vocês e eu merecemos", disse o piloto da KTM.

O vídeo tem como objetivo "apelar a que não façam esses ajuntamentos no aeroporto".