Moçambique/Ataques

O Governo moçambicano e a Total assinaram um memorando de entendimento para uma força conjunta para a segurança do projeto de gás natural do consórcio da multinacional francesa em Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado divulgado hoje, a Total avança que o acordo preconiza que o consórcio - Total E&P Mozambique Área 1 - preste apoio logístico à força conjunta.

Por seu lado, as autoridades moçambicanas devem assegurar que a força conjunta atue de acordo com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (VPSHR), um conjunto de padrões internacionais que regulam a relação entre empresas do setor extrativo, forças de defesa e segurança e comunidades.