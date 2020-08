Actualidade

O Presidente da República destacou hoje a atualidade da luta pela liberdade face a fenómenos internacionais e setores nacionais emergentes antidemocráticos, numa breve declaração à RTP, a propósito do bicentenário da Revolução Liberal do Porto.

"É sempre atual a luta pela liberdade. É sempre atual, no presente e no futuro, mas é mais atual hoje, quando regressam ideias antiliberais, quando surgem as chamadas democracias iliberais ou antiliberais, ou seja, não democráticas", disse.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "há correntes de opinião e setores de pensamento que pensam que a liberdade é pouca coisa".