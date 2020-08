Actualidade

Políticos de partidos da oposição e artistas brasileiros iniciaram uma campanha nas redes sociais para exigir explicações do Presidente do Brasil, após Jair Bolsonaro ter ameaçado um jornalista no domingo.

Questionado por um repórter do jornal O Globo sobre cheques de Fabrício Queiroz - um ex-assessor investigado por desvio de dinheiro público juntamente com o filho mais velho do Presidente brasileiro -, que foram depositados na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro sem nenhuma explicação, Jair Bolsonaro respondeu com uma ameaça.

"Vontade que tenho é encher sua boca de porrada", disse o Presidente brasileiro ao repórter d'O Globo, que lhe perguntou sobre os depósitos em cheque feitos por Queiroz na conta da primeira-dama durante uma visita de Bolsonaro à catedral de Brasília.