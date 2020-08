Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que a convocatória de Portugal para o arranque da Liga das Nações de futebol foi feita de forma "atípica", devido à covid-19, e por isso optou por chamar 'velhos conhecidos'.

"Foi tudo feito em condições atípicas, com os jogadores a passarem por diferentes fases. Uns acabaram agora a época e estão de férias, outros estão a começar a pré-temporada ou então já estão em competição. São nove, 10 meses sem jogos, a falar pouco com os jogadores e, por isso, 95% da convocatória são jogadores que estão cá há mais tempo e que conhecem as novas ideias", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional, que falava na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa em que as perguntas foram feitas pelos jornalistas através de uma aplicação móvel, confessou que vai aproveitar as três 'janelas' de jogos até final do ano para preparar o Europeu, que foi adiado para 2021, devido à pandemia.