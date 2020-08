Actualidade

O governo canadiano exigiu hoje respostas do Irão às questões que ainda surgem sobre o caso do Boeing ucraniano abatido em janeiro no país árabe, depois de informações dadas neste domingo por Teerão acerca do conteúdo das caixas negras.

"Este relatório preliminar fornece apenas informações limitadas e seletivas sobre este trágico acontecimento", lamentaram em comunicado os ministros canadianos dos Negócios Estrangeiros, François-Philippe Champagne, e dos Transportes, Marc Garneau.

"Este relatório apenas menciona o que aconteceu depois de o primeiro míssil ter acertado, mas não o segundo, e apenas confirma as informações que já temos. Esperamos que a República Islâmica do Irão forneça respostas às questões importantes, nomeadamente, porque é que os mísseis foram disparados originalmente e porque é que o espaço aéreo estava aberto", acrescentaram.