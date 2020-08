Covid-19

O volume de apostas 'online' em jogos de fortuna ou azar atingiu 2,3 mil milhões de euros, no primeiro semestre, valor 1,7 vezes superior ao do período homólogo, divulgou hoje o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

De acordo com um comunicado enviado à comunicação social pelo gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, que tutela o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) através da secretaria de Estado do Turismo, o crescimento do volume de apostas mais expressivo ocorreu a partir de meados de março, especialmente durante o mês de abril.

A partir de maio, a tendência de crescimento atenuou-se e no final do semestre já se observaram valores próximos dos registados no anterior ao início da pandemia.