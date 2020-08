Actualidade

Os jovens futebolistas Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, do Sporting, e Úmaro Embalo, do Benfica, foram hoje chamados pela primeira vez à seleção sub-21, para o duplo embate com Chipre e Bielorrússia.

"É uma situação nova para nós também enquanto selecionadores, ter de convocar sem o que é palpável. E procurando equilíbrio na nossa equipa com coisas que conhecemos, mas não sabemos se neste momento são uma realidade. É tentar procurar esse equilibro, também com jogadores que já nos conhecem melhorzinho, a nossa ideia e forma de pensar", sintetizou o selecionador Rui Jorge.

A estreia deste quarteto surge em fase decisiva no apuramento para o Euro2021 Eslovénia/Hungria da categoria, cujas regras mudaram devido à pandemia da covid-19, caindo o 'play-off' e qualificando-se os primeiros de cada um dos nove grupos mais os cinco melhores segundos.