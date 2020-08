Actualidade

O Presidente da Costa do Marfim entregou hoje a sua candidatura às presidenciais à Comissão Eleitoral Independente (IEC), em Abidjan, apelando à "paz", depois da violência que se registou no país desde que anunciou a recandidatura a um terceiro mandato.

"Sei que posso contar com todos os meus concidadãos para assegurar que esta eleição seja pacífica e que os marfinenses possam fazer a sua escolha em paz, sem violência", disse Alassane Ouattara, ao deixar as instalações da Comissão IEC, acompanhado pela maioria dos membros do governo.

A violência que se tem registado no país desde o anúncio da sua recandidatura causou a morte de pelo menos oito pessoas.