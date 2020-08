Moçambique/Dívidas

O ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza foi arrolado como réu pelo Tribunal Superior de Justiça de Londres num processo intentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique relacionado com as chamadas dívidas ocultas, consta de uma decisão daquela instância.

A decisão do Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Justiça de Londres é divulgada hoje pelo Centro de Integridade Pública (CIP), organização da sociedade civil moçambicana, com o número CL-2019-000127 e tem a data de 30 de julho.

Além de Armando Guebuza, são também réus no processo em Londres o seu filho Armando Ndambi Guebuza, o antigo diretor dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) Gregório Leão, o antigo diretor de Inteligência Económica do SISE, António Carlos do Rosário, o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang e a ex-diretora nacional do Tesouro de Moçambique Isaltina Lucas.