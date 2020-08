Afeganistão

Uma delegação talibã está de visita ao Paquistão, que espera pressionar os rebeldes a negociar com as autoridades afegãs, disse hoje o chefe da diplomacia paquistanês, numa altura em que o processo de paz do Afeganistão parece parado.

"A delegação está em Islamabad e teremos uma série de encontros com eles amanhã (terça-feira) no âmbito dos esforços visando (construir) a confiança mútua", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi numa conferência de imprensa.

A visita acontece quando as negociações entre os insurgentes e o governo afegão, previstas num acordo assinado no final de fevereiro entre os Estados Unidos e os talibãs, estão paradas devido a desacordo em relação a uma troca de prisioneiros.