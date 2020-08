Covid-19

Mais de 1.000 trabalhadores indonésios bloquearam hoje o acesso à maior mina de ouro do mundo para protestar contra a decisão do empregador de impedir visitas às famílias devido à pandemia da covid-19.

Os mineiros manifestaram-se do lado de fora da entrada principal do complexo Grasberg - que é também uma mina de cobre - em Papua, no leste da Indonésia, enquanto os trabalhadores se reuniam com a operadora norte-americana Freeport.

O protesto começou hoje de manhã quando a empresa decidiu suspender o serviço de autocarro para a cidade de Timika por causa de preocupações com a disseminação do novo coronavírus.