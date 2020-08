Actualidade

O Governo cabo-verdiano confirmou hoje que rescindiu o contrato com a Sevenair, para permuta de um avião Dornier da Guarda Costeira, por não ter sido possível renovar os dois aviões CASA propostos pelo grupo português.

Em comunicado, o Governo de Ulisses Correia e Silva recorda que o acordo foi assinado com a Sevenair em julho de 2018, prevendo a permuta dos aviões para vigilância marítima e evacuação medida, e que envolveu a cedência temporária pelo grupo português, durante um ano, de um avião Jetstream 32, aguardando a modernização dos aviões CASA C212 Aviocar, que não chegou a ser concluída.

"Entretanto, ocorreu que ao fim do prolongamento do prazo de um ano a Sevenair não conseguiu cumprir as obrigações contratualmente estabelecidas, pois continuava, segundo nos foi comunicado pela própria empresa, dependente da Airbus Militar [para modernização os aviões CASA]", lê-se no comunicado.