O lateral-esquerdo Antunes disse hoje aos adeptos do Sporting que "podem estar tranquilos" quanto à sua condição física, assumindo mesmo que o regresso à seleção de futebol não é assunto "encerrado".

"Senti-me bastante bem (no jogo-treino com o Farense), não tinha dúvidas sobre a minha condição física. Trabalhei duro durante a recuperação e também este ano. Estes treinos e o jogo de preparação ajudaram-me a ganhar mais confiança, mas, quanto à condição física, não tenho dúvidas de que estou preparado para esta época. Vou dar o máximo em cada jogo e treino. Os adeptos do Sporting podem estar tranquilos que o Antunes está bom", assegurou.

Em declarações aos meios do Sporting, o atleta de 33 anos confia de tal forma numa boa época que até admite que o regresso à seleção "não está encerrado, nunca esteve".