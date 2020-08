Covid-19

O presidente do PSD defendeu hoje em Ponte de Lima que o Governo devia tornar público o relatório oficial sobre o caso do lar de Reguengos de Monsaraz para acabar com a confusão gerada e o cruzamento de acusações.

"A minha pergunta é: Não se pode saber o que diz esse relatório oficial? Temos de continuar nesta confusão, com uns a responsabilizarem os outros sem sabermos exatamente o que aconteceu. Não percebo porque é que não é dado conhecimento público desse relatório e do da Ordem dos Médicos também, embora desse já lemos um ou outro aspeto. Parece-me que quer num, quer noutro, há elementos que se cruzam, designadamente, a fraquíssima qualidade das circunstâncias em que os idosos estavam em Reguengos", afirmou Rui Rio.

O líder do PSD, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, disse não compreender porque razão o relatório do Governo "não é tornado público".