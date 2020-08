Covid-19

Um total de 172 economias estão envolvidas em discussões para participarem na COVAX, uma iniciativa global que pretende tornar equitativo o acesso a uma vacina para a covid-19 e que precisa de financiamento urgente para poder avançar.

A COVAX está neste momento a trabalhar com produtores de vacinas e governos para garantir acesso global e equitativo a uma vacina que se mostre segura e possa ser licenciada e aprovada, tendo no seu portefólio nove candidatas a vacina e em avaliação outras nove, de acordo com um comunicado da Organização Mundial de Saúde (OMS), hoje divulgado.

De forma a poder garantir doses suficientes de vacinas para proteger os mais vulneráveis, como profissionais de saúde e idosos, o próximo passo desta parceria é confirmar a intenção de potenciais participantes com capacidade de se autofinanciarem se juntarem ao projeto até 31 de agosto, de transformarem essa intenção em compromissos vinculativos até 18 de setembro, com os primeiros pagamentos adiantados a serem feitos o mais tardar até 09 de outubro.