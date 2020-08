Actualidade

O Presidente moçambicano condenou hoje o ataque que destruiu as instalações da redação do jornal Canal de Moçambique na noite deste domingo, avançando que as autoridades foram instruídas para investigar e trazer os autores à "barra da justiça".

"Condeno veementemente os ataques ao Canal de Moçambique. A Liberdade de Imprensa é um pilar da democracia e conquista dos moçambicanos que deve ser protegida", disse o chefe de Estado moçambicano, numa breve nota divulgada hoje na sua página do Facebook.

A redação do semanário Canal de Moçambique, localizada no centro de Maputo, ficou destruída, após desconhecidos terem ateado fogo na noite de domingo.