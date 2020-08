Moçambique/Dívidas

(SUBSTITUIÇÃO) Maputo, 24 ago 2020 (Lusa) - O Tribunal de Londres quer ouvir o ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza, como "pessoa relevante para ajudar a esclarecer o caso" das chamadas 'dívidas ocultas', segundo uma decisão daquela instância.

A decisão do Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Justiça de Londres é divulgada hoje pelo Centro de Integridade Pública (CIP), organização da sociedade civil moçambicana, com o número CL-2019-000127 e tem a data de 30 de julho.

Segundo a nota divulgada hoje pelo CIP, "cidadãos moçambicanos envolvidos nas dívidas ocultas, incluindo o antigo presidente da República Armando Guebuza, foram arrolados no processo, como pessoas relevantes para ajudar a esclarecer o caso".