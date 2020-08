Actualidade

O Expresso informou hoje que denunciou junto do Facebook, Twitter e Youtube o vídeo de uma conversa reservada entre os seus jornalistas e o primeiro-ministro, António Costa, por violar os direitos de propriedade que lhe pertencem.

"Depois da divulgação nas redes sociais de imagens e som de uma conversa reservada de jornalistas do Expresso com o primeiro-ministro", o título do grupo Impresa "desencadeou de imediato os procedimentos internos necessários para avaliar o sucedido", refere a direção, num comunicado publicado no 'site', em que dá as "explicações devidas aos leitores" sobre "a divulgação não autorizada" do respetivo vídeo.

"Após a entrevista, foram recolhidas imagens para construção do vídeo de promoção da conversa mantida com António Costa", adianta o Expresso, explicando que "os microfones usados na entrevista foram desligados, mas por lapso o microfone interno da câmara não - pelo que ficou em fundo o som da conversa 'off the record', reservada, que o primeiro-ministro teve com os jornalistas presentes na entrevista".