Plano 2020/2030

A associação ambientalista Zero considerou hoje positiva, mas insuficiente, a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica 2020-2030, defendendo que o documento não contempla as ruturas necessárias para colocar o país na rota da sustentabilidade.

"Usando um semáforo, a maioria das medidas da Visão Estratégica 2030 estão a laranja ou vermelho", afirmou a Zero, em comunicado, ao referir-se ao documento elaborado por António Costa Silva para o governo e que enquadra as opções e prioridades que deverão nortear a recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela pandemia de covid 19. A partir daqui será desenhado o Plano de Recuperação, a apresentar à Comissão Europeia, com vista à utilização dos fundos europeus.

Para a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, a visão reconhece as crises que afetam o planeta, com destaque para a crise climática, mas assenta no modelo económico tradicional vigente desde o final da II Guerra Mundial, de "consumo generalizado e crescente", focada maioritariamente "na garantia da oferta de recursos e respetivos serviços (energia, minerais e metais)", e não da economia da procura, que "forçosamente aponta e desenvolve a eficiência no uso e na alteração dos padrões de consumo".