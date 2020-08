Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau propôs hoje ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o prolongamento do estado de emergência por mais 30 dias no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O Conselho de Ministros deliberou "propor ao Presidente da República a renovação do estado de emergência, por mais um período de 30 dias, em toda a extensão do território nacional", pode ler-se num comunicado divulgado à imprensa no final de uma reunião extraordinária hoje realizada.

O estado de emergência atualmente em vigor termina hoje.