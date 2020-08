Actualidade

A criminalidade no distrito de Vila Real diminuiu cerca de 10% em 2019, na área de intervenção da GNR, com a violência doméstica a representar uma "enorme preocupação", disse hoje o comandante distrital.

"Numa breve caracterização dos três fenómenos de maior sensibilidade social, concretamente a criminalidade, sinistralidade rodoviária e os incêndios rurais, importa referir que no ano 2019, comparado com 2018, registamos uma diminuição de cerca de 10% da criminalidade em geral", afirmou o coronel António Leal, numa mensagem divulgada a propósito do Dia da Unidade do comando de Vila Real.

O comandante assinalou um "melhoramento do padrão de segurança rodoviária, com menos de metade de vítimas mortais e menos um terço dos feridos graves" e, relativamente aos incêndios, salientou que houve também uma diminuição no número de ignições.