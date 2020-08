Covid-19

Itália registou 953 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e quatro mortes relacionadas com a doença covid-19 no mesmo período, divulgou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Em comparação com os dados fornecidos no fim de semana, que deram conta de 1.071 novos contágios no país (o valor mais elevado desde maio), os números de hoje representam um decréscimo, mas o Ministério da Saúde italiano também anunciou que foram realizados muito menos testes de diagnóstico (45.914 contra a média da semana passada que rondava os cerca de 70 mil testes).

Em termos totais, e desde o início da crise pandémica no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 260.298 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus e 35.441 vítimas mortais.