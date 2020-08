Covid-19

Angola registou hoje quatro óbitos devido ao novo coronavírus, atingindo uma centena de mortos, e contabilizou 51 novos casos positivos de covid-19, somando 2.222 infeções, informaram as autoridades sanitárias do país.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda, as quatro mortes são de três mulheres, com 26, 45 e 65 anos, e um homem, de 75 anos, o primeiro na província de Benguela, todos cidadãos angolanos.

As infeções das últimas 24 horas foram registadas no município do Soyo (3), província do Zaire, e as restantes em Luanda, capital angolana, sendo 39 do sexo masculino e 12 do sexo feminino.