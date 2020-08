Covid-19

França contabilizou 1.955 infeções pelo novo coronavírus e 15 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o último balanço feito pelas autoridades sanitárias francesas.

Os números divulgados pelas autoridades sanitárias de França, citados pela agência espanhola Efe, dão conta de que o número de novos contágios no último dia é menor do que no domingo (4.897 infeções).

Contudo, o país registou 23.591 novas infeções nos últimos sete dias, números que demonstram que o SARS-CoV-2 continua a alastrar em França.