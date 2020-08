Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) já disponibilizou 3,4 mil milhões de dólares, cerca de um terço do total de 10 mil milhões que anunciou para combater a pandemia da covid-19 em África.

"Em abril, o banco estabeleceu o Instrumento de Resposta à covid-19, com até 10 mil milhões de dólares [8,4 mil milhões de euros] para apoiar de forma flexível as operações soberanas e não soberanas dos países africanos. Até 20 de agosto, já foram aprovados 2,3 mil milhões de dólares [1,9 mil milhões de euros] para os países-membros do BAD e mais 1,1 mil milhões de dólares [930 milhões de euros] já foram entregues aos países-membros do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)", lê-se numa nota enviada à Lusa.

O FAD é o braço concessional do BAD, a maior instituição financeira multilateral no continente, e visa fomentar o desenvolvimento nos países mais pobres através de empréstimos com um risco mais elevado e com taxas de juro muito baixas ou empréstimos a fundo perdido.