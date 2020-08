Covid-19

O Fórum Médico, que congrega todas as plataformas representativas dos médicos, manifestou hoje o seu repúdio pelas críticas que têm sido feitas aos profissionais acerca da atuação no surto de covid-19 no lar de idosos de Reguengos.

Na sequência de uma reunião de urgência, convocada pelo bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, devido à troca de acusações sobre este caso nos últimos dias, o Fórum Médico emitiu um comunicado no qual expressou ainda "solidariedade e agradecimento aos médicos de família e de saúde pública do Alentejo" que prestaram cuidados aos utentes do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

"[O Fórum Médico] repudia todas as tentativas de denegrir a imagem dos médicos, ainda mais quando as afirmações faltam à verdade sobre os acontecimentos, e recusa alimentar confrontos que não servem os doentes, desviam as atenções dos problemas e atrasam os investimentos e reformas de que o Serviço Nacional de Saúde efetivamente precisa com urgência", pode ler-se no documento enviado às redações.