Covid-19

O México registou 320 mortes e 3.541 casos nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 60.800 e o de infetados para 563.705, informou o Ministério da Saúde.

O crescimento percentual de casos confirmados foi de 0,63% em comparação com as 560.164 infeções registadas no dia anterior, enquanto as mortes aumentaram 0,53% em comparação com as 60.480 contabilizadas na véspera.

Durante a apresentação do relatório técnico diário, o diretor de Epidemiologia do Ministério da Saúde, José Luis Alomía, revelou que no México foram realizados 1.263.835 exames para detetar o novo coronavírus SARS-CoV-2.