Covid-19

O Peru, sexto país do mundo com mais casos acumulados de infeções com o novo coranavírus, ultrapassou nesta segunda-feira os 600 mil contágios e também os 400 mil pacientes que conseguiram vencer o coronavírus.

No total, são 600.438 casos acumulados de covid-19, depois de ter registado mais de seis mil novas infeções nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.

Já o número de mortes subiu para 27.813, após mais 150 óbitos no último dia, o menor número registado desde o início de junho.