Actualidade

Representantes dos Estados Unidos e da China abordaram hoje, durante uma reunião por telefone, o reforço da coordenação das políticas macroeconómicas entre os dois países, visando pôr fim à guerra comercial.

A informação foi avançada pelo ministério do Comércio da China, que não deu mais detalhes sobre a reunião, realizada no âmbito do acordo "Fase 1", que permitiu uma trégua na prolongada guerra comercial entre Pequim e Washington.

O Governo chinês tem apelado a Washington, desde pelo menos 2016, por uma coordenação das políticas macroeconómicas entre as duas maiores economias do mundo. Estas políticas podem incluir crescimento económico, criação de emprego, inflação e comércio.