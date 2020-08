Actualidade

Portugal vai defrontar a Suécia no Estádio José Alvalade, em 14 de outubro, e a França no Estádio da Luz, em 14 de novembro, para a Liga das Nações, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF deu conta dos locais dos próximos quatro jogos em solo português dos campeões europeus, promovendo o regresso ao Estádio José Alvalade em 07 de outubro, com a receção, em jogo particular, da Espanha.

Uma semana depois, a equipa comandada por Fernando Santos volta a jogar no terreno do Sporting, diante da Suécia, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações.