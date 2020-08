Actualidade

O instituto económico alemão Ifo acredita que a economia do país está "a caminho da recuperação" tendo em conta uma melhoria do ambiente empresarial, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Assim, de acordo com a instituição, num comunicado assinado pelo presidente Clemens Fuest, os empresários alemães estão com mais confiança, sendo que o índice de ambiente empresarial do Ifo cresceu de 90,4 em julho para 92,6 em agosto.

"As empresas avaliam a sua situação atual de forma marcadamente mais positiva do que no mês passado" e as suas "expectativas também foram um pouco mais otimistas", indicou o Ifo, concluindo que a economia alemã está assim "a caminho da recuperação".