Os incêndios florestais que devastaram a Austrália em 2019 e 2020 foram "claramente" alimentados pelo aquecimento global, concluiu hoje uma comissão de inquérito, desvalorizando os que negam os efeitos das mudanças climáticas.

Todos os anos, a Austrália enfrenta incêndios florestais no final do inverno austral, mas no ano passado, os fogos foram excecionalmente graves, durando nove meses, até março.

O Estado de Nova Gales do Sul foi o mais afetado, com 11.000 incêndios que destruíram 55.000 quilómetros quadrados, uma área equivalente a mais de metade de Portugal.