Actualidade

O diretor da Organização de Energia Atómica iraniana congratulou-se hoje com conversações "construtivas" com o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), num contexto de tensão ligada à tentativa norte-americana de reimpor as sanções da ONU.

o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, está no Irão, na sua primeira visita ao país desde que assumiu o cargo em 2019.

A visita ocorre mais de dois anos depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado os Estados Unidos do histórico acordo internacional para travar o programa nacional iraniano em troca do levantamento de sanções à República Islâmica.