Bielorrússia

A organização de direitos humanos bielorrussa Vesná entrevistou 450 vítimas de violência policial durante as manifestações contra o resultado das presidenciais de 09 de agosto, consideradas fraudulentas pela oposição, segundo informou hoje no seu canal do Telegram.

"O Centro de Direitos Humanos Vesná, em associação com a Organização Mundial contra a Tortura (OMCT) procurou informações operacionais das vítimas de tortura e violência policial e entre 12 e 20 de agosto recolheu testemunhos de mais de 450 vítimas, confirmados com fotos e vídeo", informou a organização não-governamental.

Segundo assinala a Vesná, os depoimentos de mais de cem vítimas foram registados em vídeo.