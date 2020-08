Covid-19

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, mostrou-se satisfeito com a mensagem de "respeito e confiança" do primeiro-ministro nos profissionais, após a audiência de hoje com António Costa, na sequência da tensão dos últimos dias.

"O primeiro-ministro transmitiu de forma clara aquilo que é o respeito e a confiança que tem nos médicos portugueses, aquilo que espera dos médicos nesta época e sempre, e deixou uma palavra também aos representantes da Ordem dos Médicos daquilo que é a valorização do trabalho desses profissionais", afirmou o líder da OM, depois de mais de duas horas de reunião em São Bento e numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas.

Sobre a polémica em torno da atuação no lar de Reguengos de Monsaraz, Miguel Guimarães evitou alongar-se em comentários, ao explicar apenas que "a situação está entregue às autoridades competentes, nomeadamente ao Ministério Público e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde". No entanto, enalteceu os médicos que prestaram cuidados no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.