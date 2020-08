Covid-19

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) quer ser recebida "com urgência" pelo Presidente da República para expor a "situação muito complicada" do setor, apontando-o como "a voz que resta" face à falta de respostas do Governo.

"Porque o senhor Presidente da República é a voz que nos resta, é aquele a quem nos falta recorrer depois de todas as portas fechadas, porque confiamos no seu humanismo e no seu compromisso para com todos os portugueses e portuguesas, vimos por este meio solicitar uma audiência com caráter de urgência, que nos receba para que lhe possamos descrever condignamente o real estado do setor e partilhar quais as medidas que consideramos fundamentais para garantir a sobrevivência das nossas empresas", lê-se numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo a associação, trata-se de "um grito de mais de um milhar de postos de trabalho, um grito de profissionais que querem trabalhar, mas que sabem que a retoma não pode ser realizada de forma apressada, ao mesmo tempo que não têm à vista qualquer solução da parte de nenhuma instituição estatal para o grave problema de liquidez que enfrentam".