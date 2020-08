Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram no desabamento de um prédio de habitação no oeste da Índia, em cujos escombros as equipas de resgate ???????continuam hoje à procura de até 60 pessoas desaparecidas.

Quase 18 horas depois do colapso do prédio de 47 apartamentos no distrito de Raigad, as equipas de resgate retiraram 11 corpos e resgataram uma criança de quatro anos ainda viva dos escombros, disse o porta-voz da Força Nacional de Resposta a Desastres, Sachidanand Gawde, aos jornalistas.

Na segunda-feira, a polícia local disse em comunicado que 15 pessoas tinham sido resgatadas com vida e transportadas para o hospital.