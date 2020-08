Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ofereceu hoje o apoio do Governo às regiões que decretem o estado de emergência para conter a pandemia e a mobilização de 2.000 militares para as auxiliar no rastreio de contágios.

"O Governo de Espanha vai colocar à disposição das comunidades efetivos das Forças Armadas para o rastreio" de contágios do novo coronavírus, disse Sánchez numa declaração após o Conselho de Ministros, precisando que podem ser mobilizados 2.000 militares para esse fim.

O primeiro-ministro sublinhou também que as regiões podem decidir aplicar o estado de emergência em parte ou em todo o respetivo território, limitando nomeadamente a circulação, no que terão todo o apoio do Governo central, com todos os meios materiais, digitais e jurídicos.