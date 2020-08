Hong Kong

O ativista pró-democracia de Hong Kong Nathan Law pediu hoje ao Governo italiano que tenha uma posição dura face às políticas de Pequim na região semi-autónoma durante a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a Roma.

No exterior do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália e acompanhado por uma delegação parlamentar italiana, Nathan Law afirmou que Itália devia estar em linha com a posição da União Europeia.

Law disse que não entender "porque é que o Governo italiano não está a seguir" a posição da União Europeia relativamente às recentes ações da China em Hong Kong.