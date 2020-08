Covid-19

O Governo prolongou o período dos apoios a pescadores e armadores pela cessação temporária da atividade, permitindo que possam ser ajudados mesmo que as embarcações tenham beneficiado de ajudas correspondentes a mais de 60 dias de paragem.

O Ministério do Mar "determinou proceder à alteração das três portarias que regulamentam os regimes de apoio à cessação temporária da atividade de pesca dos armadores e pescadores de embarcações polivalentes, de arrasto costeiro e do cerco, aumentando o período do apoio às situações de obrigatoriedade de paragem da embarcação por risco de contágio a bordo", indicou, em comunicado, o Governo.

Esta flexibilização, que considerou os recentes infeções relacionadas com a pandemia de covid-19 em algumas embarcações de pesca, permite assim que "as imobilizações possam ser apoiadas, independentemente de as embarcações em causa terem já beneficiado, ou virem a beneficiar, de um apoio correspondente a mais de 60 dias de paragem", justificou o ministério tutelado por Ricardo Serrão Santos.