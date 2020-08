Actualidade

O filme de animação "Elo", de Alexandra Ramires, foi selecionado para o Festival de Cinema de Toronto, em setembro, no Canadá, revelou hoje a Agência da Curta-Metragem.

Com animação a grafite em papel e sem diálogos, "Elo" é a única produção portuguesa integrada no programa de curtas-metragens do festival, que começa no dia 10 de setembro.

"Elo", com argumento de Alexandra Ramires e da escritora Regina Guimarães, é ainda o primeiro filme da realizadora em nome próprio, depois de ter coassinado "Água mole", com Laura Gonçalves, que soma 19 distinções internacionais.