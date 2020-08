Actualidade

A realizadora Alberta Whittle foi distinguida com o prémio da Feira de Arte Frieze, de Londres, uma comissão atribuída a um artista emergente, e que, pelo segundo ano, vai para a área do cinema, foi hoje anunciado.

O projeto premiado da criadora, nascida em Barbados e a viver entre a Escócia e a África do Sul, baseia-se nos textos da norte-americana Eve Kosofsky Sedgwick, sobre questões 'queer' e de género.

Também explora os medos suscitados pelo contágio da pandemia, que está a atingir as sociedades a nível global, e no moralismo que lhe sucedeu, segundo a publicação internacional The Art Newspaper.