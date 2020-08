Venezuela

O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, que defende o empresário Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, exigiu hoje que Cabo Verde não ceda "à pressão" dos Estados Unidos da América (EUA), para a sua extradição.

"O que eu pessoalmente peço e exijo, como advogado de direitos humanos e parte da equipa de defesa, é que o executivo [de Cabo Verde] não interfira nem ceda à pressão dos Estados Unidos da América", afirma Garzón, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O arquipélago de Cabo Verde está no centro de uma disputa entre os EUA e a Venezuela desde a detenção do empresário colombiano Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, na ilha do Sal.